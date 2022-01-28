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Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина

Лавров: введение санкций против Путина и отключение РФ от SWIFT повлечет разрыв отношений

Фото: Globallookpress.com

Если западные страны пойдут на введение жестких санкций против России, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT, это повлечет полный разрыв отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

«Американцам было сказано — в том числе в контактах президентов, — что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений», — отметил дипломат, добавив, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы.

Москва требует, чтобы Вашингтон и другие западные партнеры соблюдали ее интересы по гарантиям безопасности в Европе: в частности, отказались от расширения НАТО на восток и от размещения наступательных вооружений вблизи границ РФ. Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожает введением санкций. По некоторым данным, Евросоюз и Великобритания при поддержке США уже начали разрабатывать новый пакет антироссийских мер.

Виктория Кондратьева
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