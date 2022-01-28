ЕС и Британия начали разработку новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере. Санкции собираются вводить в случае агрессии Москвы против Киева, поставив этим под удар крупных западных игроков рынка, включая BP, Total и Shell. На данный момент у них есть возможность инвестировать в газовый сектор РФ, но при введении ограничений они не смогут продолжать финансирование или передавать технологии для непосредственной разработки связанных с Россией объектов.

26 января глава Министерства внутренних дел (МИД) Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. Когда журналисты спросили Трасс, готовы ли власти Великобритании ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, она ответила: «Мы не исключаем ничего».

Риск и последствия

Несколькими днями ранее, 24 января, газета The Times писала, что власти Британии опасаются применения жестких экономических санкций против России, поскольку это может спровоцировать Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Как подчеркивает издание, такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы.

Сама Великобритания при этом также пострадает: если не из-за вероятного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь три процента, то из-за неизбежного роста цен на сырье при таком варианте развития событий. На данный момент практически половину газа, попадающего на рынок страны, добывают на британском шельфе Северного моря, чуть больше 15 процентов импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые в основном осуществляют Катар, США и РФ, а самым крупным экспортером топлива в Британию является Норвегия.

Технические трудности

В вопросе антироссийских санкций смягчилась и риторика США. Так, в Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден передумал вводить санкции против Путина, поскольку это создаст некоторые технические трудности, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — отметила корреспондент телеканала. Она также добавила, что если санкции введут против тех, с кем Вашингтон проводит переговоры, то ему будет трудно путешествовать и координировать действия с другими партнерами.

Ранее Байден отказался отправлять войска на Украину даже при вторжении туда России. По информации Associated Press (AP), причиной отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне является отсутствие у Вашингтона договорных обязательств перед Киевом. «Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — отметили в AP.

Российский ответ

В России на угрозы ограничительных мер и обвинения в эскалации конфликта на Украине реагируют однозначно. Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил Запад об эффекте бумеранга и призвал не преувеличивать масштаб возможных санкций против страны.

Если речь идет о экономических санкциях, то эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным Владимир Чижов Постпред России при Европейском союзе

Постпред добавил, что «наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения и политической элиты» придерживается мнения, что санкции не обладают эффективным действием, поскольку не достигают цели.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада находятся в военном угаре. Так он прокомментировал заявления лидеров НАТО и ЕС о введении новых антироссийских санкций в случае эскалации конфликта с Украиной. Лавров рассказал, что Россия готова к любому развитию событий и имеет все возможности для защиты своих границ и интересов. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам», — добавил министр.