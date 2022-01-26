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Великобритания представит проект жестких санкций против России

Глава МИД Британии: Лондон в ближайшие дни представит проект новых санкций против РФ

Фото: John Thys / Reuters

Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. Об этом рассказала глава МИД Британии Лиз Трасс в эфире Sky News.

В ответ на вопрос о том, готовы ли власти Великобритании ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, Трасс ответила: «Мы не исключаем ничего».

При этом ранее газета The Times писала, что власти Британии опасаются применения жестких экономических санкций против России, поскольку это может спровоцировать Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Как подчеркивает издание, такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы.

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Виктория Кондратьева
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