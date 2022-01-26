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Лавров заявил о военном угаре Запада

Глава МИД Лавров рассказал о возможности введения новых антироссийских санкций

Фото: пресс-служба МИД РФ

Страны Запада находятся в военном угаре, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления лидеров НАТО и ЕС о введении новых антироссийских санкций в случае эскалации конфликта с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насчет санкций: мы видим, что наши западные коллеги находятся без преувеличения в каком-то таком военном угаре, только об этом и говорят: накажем, [если] вы нападете. Вы читаете все те истеричные выражения, в которых Запад формулирует свою позицию», — заявил дипломат.

Лавров рассказал, что Россия готова к любому развитию событий и имеет все возможности для защиты своих границ и интересов. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам», — добавил глава МИД.

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Ранее Лавров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, и поэтому его изречения сложно рассматривать всерьез. Так дипломат прокомментировал слова Столтенберга о возможном усилении позиций альянса на восточном фланге.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон не планирует отправлять войска на Украину. По ее словам, у американского президента Джо Байдена нет «ни интереса, ни желания» это делать. Решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу представитель объяснила желанием США «поддержать восточный фланг НАТО».

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Дмитрий Сотак
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