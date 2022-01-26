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Лавров рассказал о потерявшем связь с реальностью генсеке НАТО

Глава МИД России Лавров: заявления генсека НАТО Столтенберга сложно рассматривать всерьез

Фото: пресс-служба МИД РФ

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сложно рассматривать всерьез, поскольку он потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС в среду, 26 января.

Ранее Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. Он отметил, что НАТО не будет размещать боевые силы на Украине, однако не допустит какого-либо непонимания относительно своей готовности защищать союзников.

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Варвара Кошечкина
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