В НАТО заявили о готовности продолжить наращивание присутствия на Востоке

НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. С таким заявлением выступил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет размещать боевые силы на Украине. Но нельзя допустить недопониманий относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса», — заявил Столтенберг.

По его словам, именно по этой причине альянс усилил военное присутствие на восточном направлении, в частности, в Черноморском регионе и в Прибалтике.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о намерении США отправить войска на Украину. По ее словам, у американского президента Джо Байдена нет на это «ни интереса, ни желания». Она пояснила, что решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».