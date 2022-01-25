Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО заявили о готовности продолжить наращивание присутствия на Востоке

Столтенберг заявил о готовности продолжить наращивание присутствия на восточном фланге

Фото: Fred Tanneau / Reuters

НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. С таким заявлением выступил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

«НАТО не будет размещать боевые силы на Украине. Но нельзя допустить недопониманий относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса», — заявил Столтенберг.

По его словам, именно по этой причине альянс усилил военное присутствие на восточном направлении, в частности, в Черноморском регионе и в Прибалтике.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о намерении США отправить войска на Украину. По ее словам, у американского президента Джо Байдена нет на это «ни интереса, ни желания». Она пояснила, что решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден допустил введение санкций в отношении Путина
Стало известно о планах США затопить МКС
Заявление президента Хорватии разочаровало Украину
Гинцбург раскрыл сроки изучения вакцины от COVID-19 для детей
Раскрыты подробности возможных санкций США на случай вторжения России на Украину
Россияне пожаловались на хитрых продавцов московских квартир
Стало известно о встрече Месси с тренером «Барселоны» Хави
На Украине упрекнули США за «отстойное» и устаревшее оружие
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины дипломатической игрой
Зеленский рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter