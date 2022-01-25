В Белом доме опровергли желание Байдена отправить войска США на Украину

У президента США Джо Байдена нет ни желания, ни времени отправлять американские войска на Украину. С таким опровержением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — подчеркнула она.

Псаки пояснила, что решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

При этом ранее ранее в Пентагоне подтвердили, что США готовы направить Украине новую партию военной помощи. Кроме того, временно поверенная по делам США на Украине Кристина Квин отметила, что Вашингтон готов оказать Киеву еще больше оборонной поддержки.