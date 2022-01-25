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В США пригрозили России еще большей оборонной поддержкой в адрес Украины

Временно поверенная по делам США в Киеве: США готовы поставить Украине еще больше оружия

Фото: Roland Balik / Reuters

Вашингтон готов оказать Киеву еще больше оборонной поддержки, если Москва «пойдет на безрассудный шаг» и начнет вторжение. Об этом заявила временно поверенная по делам США на Украине Кристина Квин, пишет издание РБК-Украина.

«Мы предоставим дополнительную оборонную помощь. Еще больше, чем уже предоставили... В этом году США поставили оружия больше, чем в прошлые годы», — подчеркнула Квин.

Впрочем, Вашингтон предпочитает дипломатию, добавила она. В рамках мирного урегулирования Белый дом общается и с Украиной, и с союзниками по НАТО.

США действительно готовы направить Украине новую партию военной помощи, подтвердили ранее в Пентагоне.

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Виктория Кондратьева
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