США пообещали направить новую партию вооружений Украине

США направят Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

При этом в американском министерстве обороны рассказали, что у ведомства пока что нет конкретных сроков по отправке дополнительных сил в Европу. Однако исключать возможность приведения дополнительных контингентов в боевую готовность в Пентагоне не стали.

«Я бы определенно не стал исключать вероятности того, что мы приведем дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе», — заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Ранее на фоне сообщений об эвакуации из Киева посольств различных стран из-за угрозы предполагаемого «нападения» России на Украину Пентагон объявил о готовящейся переброске 8,5 тысячи американских военных в Европу для усиления НАТО.