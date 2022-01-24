США приготовились перебросить в Европу свои войска для усиления НАТО

США привели военных в состояние повышенной готовности внутри страны и за рубежом. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, 8,5 тысячи военнослужащих готовятся к отправке в Европу для усиления НАТО на фоне напряженности вокруг Украины. При этом, уточнил он, решение о переброске войск еще не принято.

20 января стало известно, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. По информации Associated Press, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом. «Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — отмечает агентство.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. «Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — заявил Володин.