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Россия предупредила Запад об эффекте бумеранга при введении санкций

Постпред РФ при ЕС Чижов предупредил Запад об эффекте бумеранга от новых санкций против РФ
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Алессандро Рота / РИА Новости

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов призвал не преувеличивать масштаб новых санкций против страны, который могут ввести США и ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов заявил, что не стал бы преувеличивать значение мер, которые, возможно, будут. По его мнению, можно предположить охват новых ограничений против России, однако «гадать не входит в наши привычки».

Постпред добавил, что «наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения и политической элиты» придерживается мнения, что санкции не обладают эффективным действием, поскольку не достигают цели. Он также предупредил Запад об эффекте бумеранга при их введении и сложном положении для их инициаторов.

«Если речь идет о экономических санкциях, то эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным», — подчеркнул Чижов.

Ранее Чижов заявил, что Евросоюз не стал поддаваться на «истеричные сигналы» США и высылать дипломатов. По его словам, ЕС прислушался к «голосу разума», отказавшись от этого решения.

Марина Совина
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