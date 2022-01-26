Россия предупредила Запад об эффекте бумеранга при введении санкций

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов призвал не преувеличивать масштаб новых санкций против страны, который могут ввести США и ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов заявил, что не стал бы преувеличивать значение мер, которые, возможно, будут. По его мнению, можно предположить охват новых ограничений против России, однако «гадать не входит в наши привычки».

Постпред добавил, что «наиболее здравомыслящая часть западного и общественного мнения и политической элиты» придерживается мнения, что санкции не обладают эффективным действием, поскольку не достигают цели. Он также предупредил Запад об эффекте бумеранга при их введении и сложном положении для их инициаторов.

«Если речь идет о экономических санкциях, то эффект бумеранга иногда бывает очень болезненным», — подчеркнул Чижов.

Ранее Чижов заявил, что Евросоюз не стал поддаваться на «истеричные сигналы» США и высылать дипломатов. По его словам, ЕС прислушался к «голосу разума», отказавшись от этого решения.