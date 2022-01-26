Евросоюз отказался поддаваться на «истеричные сигналы» США и высылать дипломатов

Постпред России в ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вопреки призывам США, высылке их дипломатов и рекомендациям к своим гражданам покинуть Украину Запад решил прислушаться к «голосу разума», отказавшись от эвакуации своего дипперсонала. Его слова приводят РИА Новости.

«Евросоюз решил на этом этапе не поддаваться наиболее истеричным сигналам, которые пошли из Вашингтона, охватили Лондон, охватили и Австралию. Вот вам и пресловутый AUKUS "в натуре". Евросоюз прислушался к голосу разума, хотелось бы надеяться», — рассказал Чижов.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что представители Госдепа на фоне ситуации с визами выдвинули ультиматум, пригрозив ему высылкой из страны в случае невыполнения российской стороной ряда условий. Комментируя текущую ситуацию, он отметил, что в Штатах «делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране.