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Орбан опроверг желание стран ЕС развязывать конфликт с Россией

Орбан: в ЕС нет ни одного руководителя, который хотел бы развязать конфликт с Россией

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

В Европейском союзе нет ни одного лидера государства, который хотел бы развязать конфликт с Россией. Все представители объединения заинтересованы в том, чтобы избежать новой холодной войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова прозвучали во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я убедился сегодня в том, что эти расхождения в позициях [России и Запада] могут быть преодолены. Можно заключить такие соглашения, которые гарантируют мир и безопасность для России и которые будут приемлемы для стран-членов [НАТО]», — отметил премьер.

Премьер-министр Венгрии описал свой визит в Россию как миротворческий и добавил, что Будапешт выступает за продолжение диалога между странами Запада и РФ. «Я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел развязать конфликт с Россией», — заключил политик.

Виктория Кондратьева
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