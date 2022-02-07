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В Турции назвали условие для встречи Путина и Зеленского

В Турции заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна при положительном ответе РФ

Фото: Pixabay

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал условие для встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что встреча возможна в случае положительного ответа РФ. «Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», — сказал представитель турецкого президента.

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не имеют четкого представления по поводу сроков визита президента России Владимира Путина в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина в конце января. Ранее турецкий лидер также приглашал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским лидером.

Марина Совина
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