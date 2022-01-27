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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Эрдоган пригласил российского лидера Путина в Турцию и заявил, что ждет ответа
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию, сообщает телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что ждет ответа от Кремля на приглашение российского лидера в Турцию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею Эрдогана о встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что подготовка к ней не ведется и по этому диалогу «нет ничего». Песков добавил, что руководство Украины не соблюдает взятые на себя обязательства, в частности Минские соглашения.

20 января Эрдоган предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Он выразил сожаление, что между Россией и Украиной возникла «атмосфера войны».

Марина Совина
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