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Кремль оценил идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Представитель Кремля Песков: по встрече президентов Путина и Зеленского ничего нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он заявил, что подготовка к ней не ведется, сообщает РИА Новости.

Песков оценил идею Эрдогана, подчеркнув, что по встрече Путина и Зеленского «нет ничего». Пресс-секретарь президента добавил, что власти Украины не следуют взятым на себя обязательствам.

«Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков назвал причины эскалации напряжения вокруг Украины. Он заявил, что к этому приводят поставки оружия в страну и военные маневры НАТО. Песков призвал визави, включая Германию, обратить на это внимание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Он выразил сожаление, что между Россией и Украиной возникла «атмосфера войны». Эрдоган добавил, что ожидает визита Путина в Анкару.

Марина Совина
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