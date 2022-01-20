Кремль оценил идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он заявил, что подготовка к ней не ведется, сообщает РИА Новости.

Песков оценил идею Эрдогана, подчеркнув, что по встрече Путина и Зеленского «нет ничего». Пресс-секретарь президента добавил, что власти Украины не следуют взятым на себя обязательствам.

«Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков назвал причины эскалации напряжения вокруг Украины. Он заявил, что к этому приводят поставки оружия в страну и военные маневры НАТО. Песков призвал визави, включая Германию, обратить на это внимание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Он выразил сожаление, что между Россией и Украиной возникла «атмосфера войны». Эрдоган добавил, что ожидает визита Путина в Анкару.