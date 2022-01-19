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Кремль назвал причины эскалации напряжения вокруг Украины

Песков заявил, что к напряженности вокруг Украины приводят маневры НАТО и поставки оружия

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К эскалации напряженности вокруг Украины приводят поставки оружия в эту страну и военные маневры НАТО. Такие причины назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается напряженной обстановки на Украине, она действительно весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Это все как раз приводит к напряженности вокруг Украины», — заявил Песков.

По его словам, российская сторона хочет, чтобы визави, в том числе в Германии, обращали на это внимание.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. Министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ.

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Варвара Кошечкина
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