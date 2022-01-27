Кремль прокомментировал решение Путина посетить Турцию

Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов президентов. Путин и Эрдоган договорились, что президент России обязательно воспользуется приглашением, как только позволит ситуация, отметил Песков.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию. Он добавил, что ждет ответа от Кремля на приглашение.

20 января Эрдоган выступил с инициативой организовать встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Он выразил сожаление, что между РФ и Украиной возникла «атмосфера войны».