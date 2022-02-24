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Украина запросила срочное заседание СБ ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России

Киев запросил заседание СБ ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, власти Украины инициировали заседание СБ ООН, так как данное обращение администраций ДНР и ЛНР к России является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу.

21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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