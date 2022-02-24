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В Белом доме сочли обращение ДНР и ЛНР к России «операцией под чужим флагом»

Псаки назвала обращение глав ДНР и ЛНР к Владимиру Путину «операцией под чужим флагом»
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон считает обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину за военной помощью примером «операции под чужим флагом». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что Вашингтон «с самого начала» ожидали проведение подобных операций и предупреждали о них. «Мы продолжим рассказывать о том, что мы считаем операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах», — отметила Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в своих обращениях главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками попросили президента России помочь отразить агрессию Киева.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение. В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ксения Назарова
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