Производитель импортозамещенного самолета Superjet опроверг перенос поставок

«Иркут»: первые поставки самолетов Superjet с российскими двигателями не будут переносить

Поставки новых самолетов Superjet с российскими двигателями ПД-8 не будут переносить на полгода. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора производителя лайнера, компании «Иркут» Андрея Богинского.

Таким образом, Богинский опроверг информацию из презентации своего заместителя Юрия Корицкого, представленную на мероприятии в Жуковском. Там было указано, что поставки состоятся лишь в третьем квартале 2024 года вместо декабря 2023-го, как обещалось. По словам самого гендиректора, в презентации была допущена ошибка.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года», — сказал Богинский. При этом он допустил, что эксплуатировать самолеты авиакомпании могут начать лишь в следующем году, так как им потребуется время «на организацию процесса».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит «Иркут» (с 26 июля новым названием компании стало «Яковлев»), выпускает самолеты Superjet с 2007 года. Однако ранее там было только 50 процентов отечественных деталей — в частности, на Sukhoi Superjet 100 двигатель был французским.

Разработка версии «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» под названием Superjet New началась в России почти десять лет назад на фоне первых западных санкций после вхождения Крыма в состав страны. Глава «Ростеха» (материнской компании ОАК) Сергей Чемезов заявлял, что самолет сделают российским на 97 процентов.

В июне был анонсирован первый полет SSJ New «в ближайшее время», однако уточнялось, что в первом полете будет задействован самолет с французским двигателем SaM146, который ранее устанавливался на SSJ 100.