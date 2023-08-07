Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?

FT: компании стран ЕС потеряли в России не менее €100 млрд после начала СВО

Крупные европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в 100 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. Об этом написало издание Financial Times, ссылаясь на исследование экспертов.

По данным специалистов, около 176 компаний зафиксировали, в частности, «обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты». Однако в материале газеты не учитывается рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и антироссийских санкций.

Издание отметило, что наибольшие потери понесли нефтегазовые компании. Общие убытки BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Кроме того, промышленные компании, включая автомобильные производители, потеряли 13,6 миллиарда евро в России, а финансовые корпорации, особенно банки, зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиарда евро.

Реакция европейских стран на санкции и перспективу ухода с российского рынка

Некоторые европейские страны наотрез отказываются покидать российский рынок даже после введения санкций. Политики считают, что российская экономика остается частью общемировой. Такого мнения придерживается, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европа страдает из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

При этом политик признал, что Европа страдает из-за санкций, поскольку отказалась от российской энергетики. Из-за этого западные страны вынуждены закупать энергоресурсы вдвое дороже, и со временем их товары перестают быть конкурентоспособными на рынке, подчеркнул Орбан.

О нежелании уходить с перспективного российского рынка заявили и представители итальянских компаний, несмотря на сильное давление со стороны западных стран. Как рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, десятки компаний давно открыли в стране свои предприятия и инвестировали в российскую экономику миллиарды евро.

В похожей ситуации находятся и немецкие компании. Они отказываются покидать российский рынок, несмотря на санкции и давление со стороны властей ФРГ.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, иностранные компании, которые решили остаться в России, рекордно увеличили продажи в 2022 году. К примеру, производитель печенья Oreo и шоколада Alpen Gold компания Mondelez увеличила продажи до 92 миллиардов рублей (плюс 38 процентов), а изготовитель шоколада Cadbury увеличил доход более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.

На рост прибыли концернов не повлияли даже ограничения на перевод средств в Россию и из нее. Однако, как отметили аналитики, теперь бизнес могут обложить налогом на сверхприбыль.

Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны — итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл? Витторио Торрембини Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России

Еще в конце прошлого года издание Bloomberg сообщило, что сокращение потребления российского газа в 2022 году и его замещение стоили европейским странам как минимум одного триллиона долларов. Тогда эксперты предположили, что последствия масштабного энергетического кризиса только начали проявляться.

Также уточнялось, что около половины стран имеют долг, превышающий установленную ЕС норму в 60 процентов от ВВП.

Россия была крупнейшим поставщиком газа в страны Евросоюза в 2021 году. До начала специальной военной операции на Украине она продавала Европе 45 процентов от всего получаемого объема.

Влияние кризиса и санкций на Россию

В самой России не раз заявляли, что страна справится с любым санкционным давлением, которое Запад и ЕС начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что иностранным властям не хватает мужества признать провал санкций.

В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о последствиях запрета экспорта в Россию, рассказал, что ограничения усугубят экономическую ситуацию в мире вплоть до мирового кризиса.

Аналогичного мнения придерживается и кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что Россия является крупным потребителем значительной части товаров и бытового, и промышленного значения, которые производятся в мире, в том числе в странах Запада.

Кризис уже идет, просто он станет еще более глубоким и острым, если это произойдет. Подобные меры, скорее всего, приведут к существенному росту цен на ряд товаров, к ценовой диспропорции Владимир Григорьев Кандидат экономических наук, финансовый эксперт

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что санкции западных стран против России, введенные в 2022 году, сохранятся надолго, поэтому страна должна сосредоточиться на суверенном развитии.

В начале июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял уход европейских компаний из страны, отметив, что они надолго потеряли этот рынок, о чем теперь сильно жалеют, но молчат.

Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности России

Одни ушли, а другие остались

В июне советник президента Антон Кобяков рассказал, что после начала боевых действий на Украине некоторые компании из «недружественных стран» продолжили деятельность в России, несмотря на потенциальные санкции. По его словам, примерно половина иностранных представителей бизнеса решили остаться на рынке и продолжили свою экономическую деятельность.

В свою очередь, агентство Assotiated Press утверждает, что более 500 иностранных компаний покинули российский рынок с момента начала спецоперации на Украине. При этом многие представители бизнеса объяснили продолжение работы в России юридической ответственностью перед акционерами или сотрудниками, местными франчайзи или партнерами. Другие продолжают утверждать, что предоставляют предметы первой необходимости: продукты, сельскохозяйственное оборудование или лекарства.