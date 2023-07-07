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13:13, 7 июля 2023Экономика

Оставшиеся на рынке иностранные компании нажились на россиянах

Bloomberg: оставшиеся на рынке Mondelez, Mars и PepsiCo увеличили продажи в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2022 году иностранные компании, которые решили остаться в России, рекордно увеличили продажи. Нажиться за счет бизнеса в стране удалось Mondelez, Mars, Cadbury и PepsiCo, сообщает Bloomberg.

Производитель печенья Oreo и шоколада Alpen Gold компания Mondelez увеличила продажи до 92 миллиардов рублей (плюс 38 процентов). Изготовитель шоколада Cadbury увеличил доход более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Добиться этого удалось за счет ценообразования, роста продаж и приостановки вложений в рекламу, а также ухода конкурентов с рынка. При этом продажи в России составили около четырех процентов консолидированной выручки компании.

Mars, работающая в России с девяностых, в 2022 году зафиксировала рост продаж до 177 млрд рублей (плюс 14 процентов), а прибыли — до 27 млрд рублей (плюс 58 процентов). Выручка PepsiCo в России увеличилась на 16 процентов, а прибыль — на 300 процентов.

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На рост прибыли концернов не повлияли даже ограничения на перевод средств в Россию и из нее. Однако, как отмечают аналитики, теперь бизнес могут обложить налогом на сверхприбыль.

Согласно подсчетам Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine, спустя почти полтора года подавляющее большинство западных компаний продолжили работать на российском рынке после начала боевых действий на Украине. На фоне международных санкций лишь 17 процентов зарубежных фирм решили расстаться с бизнесом в стране. Остальные 1146 компаний продолжили получать прибыль на российском рынке и платить налоги в местный федеральный бюджет. Их суммарная выручка от работы в России по итогам 2022 года составила 177,2 миллиарда долларов.

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    Вячеслав Агапов
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