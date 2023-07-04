В российском налоге на сверхприбыль увидели угрозу для экономики

ТПП попросила вывести из-под налога на сверхприбыль инвестировавшие в развитие компании

Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила поправки к закону о разовом налоге на сверхприбыль (windfall tax), в рамках которого власти планируют получить дополнительные средства от компаний, чей доход в 2021-2022 году превышал показатели 2018-2019 годов. Об этом со ссылкой на заключение бизнес-объединения пишут «Известия».

Из-под действия документа предложено вывести резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые в 2018 и 2019 годах проводили капитальные вложения, а к 2022 году их проекты вышли не менее чем на 50 процентов планируемой мощности. Речь идет о том, чтобы не сравнивать периоды, когда компания строила предприятие и когда начала получать прибыль.

Авторы документа указывают, что если не учитывать обстоятельства инвестиционного цикла, то у бизнеса пропадет мотивация вкладываться в собственное развитие, что несет за собой угрозу всей российской экономике. В письме делового объединения отмечается, что отказ предпринимателей от инвестиций означает устаревание оборудования и технологий, сложности с повышением зарплат, снижение качества продукции и уровня обслуживания клиентов.

Также, по мнению ТППП, следует скорректировать формулу расчета сверхприбыли для всех компаний на величину капитальных вложений. Иначе главными пострадавшими окажутся как раз те компании, что активно инвестировали в развитие.

На это обстоятельство правительству указывают и в объединении «Деловая Россия». В письме организации в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова говорится, что отказ от учета капитальных инвестиций означает, что компаниям придется платить дополнительный налог на нормальную, а не сверхприбыль.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов соглашается с тем, что освобождение от налога на сверхприбыль поспособствует инвестированию в России, но напомнил, что приоритетом для Минфина является сокращение дефицита бюджета. А предложения бизнес-объединений способны существенно сократить сборы бизнеса.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян считает справедливым требование учитывать инвестиционные циклы, но напоминает, что в этом случае расчет налогов оказался бы гораздо сложнее. Управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин также отметил, что если освобождать компании, не имеющие реальной сверхприбыли, от налога, то запланированная сумма в 300 миллиардов может сократиться.

Госдума приняла законопроект о windfall tax в первом чтении. В текущей редакции предполагается, что ставка налога составит 10 процентов, но если успеть перевести средства в текущем году, то в следующем половину суммы компенсируют. Председатель «Деловой России» Алексей Репик оценил число плательщиков в тысячу компаний.