Число плательщиков налога на сверхприбыль в России выросло в 50 раз

Глава «Деловой России» Репик: windfall tax должны были внести 20 компаний, а внесут 1000

Идея разового сбора со сверхприбылей (windfall tax) в России поначалу действительно была поддержана бизнесом как альтернатива повышению налогов, однако число компаний, которые должны были поделиться с государством, превзошло ожидания. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик.

По его словам, изначально предполагалось, что налог заплатят 20 крупнейших плательщиков, но затем их число увеличилось до 40. Сейчас речь идет уже о тысяче компаний, то есть их количество выросло в 50 раз.

При этом Репик заметил, что под удар попадет и самый незащищенный бизнес из так называемой «волшебной долины смерти», то есть компании с оборотом от 2 до 200 миллиардов рублей. Они уже не получают льготы для малого и среднего бизнеса, но еще не доросли до размера гигантов экономики, а значит, не могут себе позволить заходить в важные кабинеты.

Между тем именно от этой прослойки, указал Репик, зависит наибольшее количество рабочих мест в частном секторе. Они отвечают за технологический суверенитет и конкурентоспособность экономики. По итогу получается, что компании, у которых в 2022 году прибыль сократилась в два-три раза, оказались крупными плательщиками этого налога.

Репик отметил, что механизм сбора налога еще будут корректировать перед вторым чтением в Госдуме, но надежд на серьезные послабления нет, так как главный показатель для Минфина — это наполнение бюджета. Бизнесмен сравнил ситуацию с доктором, который выписывает таблетки, не интересуясь мнением больного.

Он объяснил, что в 2022 году действительно имелись компании, которые начали получать «мегадоход» из-за нестабильной ситуации на рынке, поэтому вначале бизнес-объединение приняло логику windfall tax. Таким образом он частично подтвердил заявления министра финансов Антона Силуанова и первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что бизнес сам предложил разовый сбор.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вариант повторного взимания налога на сверхдоходы. Таким образом он прокомментировал слова замминистра финансов Алексея Сазанова, не исключившего такую возможность.