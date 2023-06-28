Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:38, 28 июня 2023Экономика

В Кремле оценили идею возвращения к налогу на сверхприбыль

Песков: в Кремле не обсуждается вопрос повторного взимания с бизнеса налога на сверхдоходы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Власти не рассматривают вариант повторного взимания налога на сверхдоходы с бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — рассказал об отношении Кремля к данной идее Песков. Он добавил, что по этому вопросу советует обращаться в правительство или к экспертам.

О том, что в России могут внедрить многократный налог на сверхприбыль, ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он отметил, что мера будет реализована, если возникнет необходимость «финансировать большой дефицит» бюджета.

Материалы по теме:
Турция стоит на пороге глубокого кризиса. Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
Турция стоит на пороге глубокого кризиса.Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
24 июня 2023
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
26 июня 2023

В понедельник, 26 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Ставка нового налога составит 10 процентов от разницы прибыли и за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. По различным оценкам, единоразовый сбор со сверхприбыли будут должны заплатить примерно 10 тысяч организаций. Его итоговая сумма составит около 300 миллиардов рублей.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль в марте текущего года на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (2,3 процента ВВП). По итогам первых пяти месяцев года дефицит бюджета достиг 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей. С недавнего времени Минфин России перестал публиковать в открытом доступе таблицу с оперативными тратами и доходами бюджета, поэтому проследить динамику следующих месяцев, скорее всего, не представится возможным.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?
    Дорожным строителям захотели установить порог по импортной технике
    Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении
    Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
    Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине
    Врач рассказала о правильном питании со сладостями
    Президент Польши прибыл в Киев
    Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении
    Бактерии в кишечнике предсказали деменцию
    Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.