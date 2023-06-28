В Кремле оценили идею возвращения к налогу на сверхприбыль

Песков: в Кремле не обсуждается вопрос повторного взимания с бизнеса налога на сверхдоходы

Власти не рассматривают вариант повторного взимания налога на сверхдоходы с бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — рассказал об отношении Кремля к данной идее Песков. Он добавил, что по этому вопросу советует обращаться в правительство или к экспертам.

О том, что в России могут внедрить многократный налог на сверхприбыль, ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он отметил, что мера будет реализована, если возникнет необходимость «финансировать большой дефицит» бюджета.

В понедельник, 26 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Ставка нового налога составит 10 процентов от разницы прибыли и за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. По различным оценкам, единоразовый сбор со сверхприбыли будут должны заплатить примерно 10 тысяч организаций. Его итоговая сумма составит около 300 миллиардов рублей.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль в марте текущего года на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (2,3 процента ВВП). По итогам первых пяти месяцев года дефицит бюджета достиг 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей. С недавнего времени Минфин России перестал публиковать в открытом доступе таблицу с оперативными тратами и доходами бюджета, поэтому проследить динамику следующих месяцев, скорее всего, не представится возможным.