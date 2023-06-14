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09:40, 14 июня 2023Экономика

Власти спрогнозировали поступление сверхплановых доходов в бюджет

«Ведомости»: власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджет РФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участники процесса исполнения федерального бюджета России сходятся во мнении, что по итогам года бюджет получит сверхплановые ненефтегазовые доходы, однако прогнозы относительно их величины дают разные. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Поступления составят либо как минимум один триллион рублей, либо как максимум несколько сотен миллиардов рублей, ожидают власти. Главной причиной прироста доходов издание называет более высокие темпы восстановления российской экономики, чем прогнозировали эксперты.

Среди других источников доходов — единоразовый сбор со сверхприбыли (windfall tax). Власти планируют собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей, заплатить налог должны будут примерно 10 тысяч организаций. На какие цели будут направлены средства в итоге, пока не известно.

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Кроме того, в бюджет поступят средства от сборов с производителей удобрений. Компании должны направить деньги в бюджет при превышении стоимости их продукции уровня отсечения в 450 долларов за тонну. Согласно плану, бюджет получит 120 миллиардов рублей, однако за пять месяцев туда поступило только пять миллиардов рублей.

Эксперты также считают, что сверхплановые доходы бюджета будут сформированы за счет обещанных крупными компаниями дивидендов. Специалисты объяснили, что ненефтегазовые поступления смогут компенсировать выпадение доходов от продажи нефти и газа, и предупредили, что до конца года может сохраниться отставание нефтегазовых доходов от плана.

С января по май российский бюджет получил 9,8 триллиона рублей всех доходов (нефтегазовых и ненефтегазовых), что на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы составили 13,2 триллиона рублей, что на 27 процентов превышает показатель годом ранее. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,4 триллиона рублей против запланированных 2,9 триллиона и профицита годом ранее.

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    Мария Грушко
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