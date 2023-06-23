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14:28, 23 июня 2023Экономика

В России закрыли оперативные данные о расходах бюджета

С государственного портала «Электронный бюджет» пропали данные об оперативных расходах

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Государственный портал «Электронный бюджет», на котором Минфин России в числе прочего сообщает о расходах и доходах федерального бюджета, больше не показывает таблицу с оперативными тратами. Ранее данные публиковали на главной странице, на исчезновение статистики обратил внимание Bloomberg.

Издание отмечает, что исчезновение информации не сопровождалось никакими комментариями официальных лиц. Министерство финансов и Казначейство не ответили на просьбу объяснить происходящее. Ежемесячные детальные отчеты традиционно публикуются с недельной задержкой, продолжатся ли такие публикации, неизвестно.

Аналитики использовали статистику для оценки расходов на закрытые части бюджета, в том числе связанные с оборонными нуждами. Для этого брались общие расходы бюджета, после чего из них вычитались траты на известные категории.

Общие оперативные данные общих доходов и расходов на сайте сохранились. По состоянию на 21 июня расходы достигли 14,318 триллиона рублей, а доходы — 10,492 триллиона. Таким образом дефицит составляет более 3,8 триллиона рублей, что на 900 миллиардов больше, чем план за год.

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С весны 2022 года на фоне западных санкций, введенных после начала боевых действий на Украине, российские власти сокращают публикацию данных о состоянии российской экономики. В частности, из публичного доступа исчезла статистика Федеральной таможенной службы (ФТС), хотя в марте 2023 года был опубликован отчет за год.

С апреля Росстат остановил данные о добыче нефти и газа сроком на один год, а кроме того, до 1 июля действует разрешение компаниям не публиковать отчетность. Переговоры о продлении последнего разрешения продолжаются. Представители бизнеса указывают на опасность санкций, которые угрожают новым торговым цепочкам, однако Центробанк подчеркивает, что без данных о состоянии компаний развивать фондовый рынок невозможно, инвесторы не будут вкладывать свои средства.

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    Платон Щукин
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