В России допустили рост дефицита бюджета выше прогнозов

Министр финансов Силуанов: размер дефицита российского бюджета находится под вопросом

Размер дефицита российского бюджета находится под вопросом — риск его увеличения будет зависеть от дополнительных расходов. Такую возможность допустил министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит РБК.

По итогам 2023 года дефицит бюджета может оказаться выше двух процентов ВВП (2,9 триллиона рублей), которые ранее ожидали в правительстве. Чтобы уложиться в свои прогнозы, властям, возможно, придется перераспределить «бюджетный пирог».

Как заявил Силуанов, некоторые заложенные в бюджет траты нужно перенести «на лучшие времена», когда будут свободные средства, а сейчас деньги стоит направить на приоритетные проекты. В качестве альтернативы он назвал повышение налогов или увеличение дефицита бюджета, но такие действия неизбежно приведут к росту цен, а значит, ударят по населению и бизнесу, подчеркнул министр. По его словам, некоторые статьи расходов не пересматривались десятки лет, даже во время пандемии.

Ранее на фоне растущего дефицита бюджета власти анонсировали разовый налог на сверхприбыль с бизнеса. Глава Минфина заявил, что жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет не стоит — собранные деньги пойдут на строительство инфраструктуры, здравоохранение и зарплату бюджетникам, что создаст больше возможностей для расширения бизнеса, и уплаченные деньги «по сути дела, вернутся предпринимателям».