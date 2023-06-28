В России допустили возможное возвращение к налогу на сверхприбыль

Сазанов: возврат к налогу на сверхприбыль возможен при высоком дефиците бюджета

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов допустил возможное возвращение к налогу на сверхприбыль в России. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — пояснил Сазанов. Он добавил, что это зависит от дальнейшего развития ситуации.

Как отметил замминистра, налог появился из-за того, что возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний, а также сформировался существенный дефицит бюджета.