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06:57, 28 июня 2023Экономика

В России допустили возможное возвращение к налогу на сверхприбыль

Сазанов: возврат к налогу на сверхприбыль возможен при высоком дефиците бюджета
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов допустил возможное возвращение к налогу на сверхприбыль в России. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — пояснил Сазанов. Он добавил, что это зависит от дальнейшего развития ситуации.

Как отметил замминистра, налог появился из-за того, что возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний, а также сформировался существенный дефицит бюджета.

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    Марина Совина
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