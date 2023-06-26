В Госдуме одобрили налог на сверхприбыль компаний и скидку на его раннюю выплату

РИА Новости: размер налога на сверхприбыль для крупных компаний составит 10%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. На рассмотрение Госдумы его собираются вынести 28 июня, сообщает РИА Новости.

Так называемый windfall tax затронет крупный бизнес, средняя доналоговая прибыль которого за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка нового налога составит 10 процентов от разницы прибыли и за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019. Его необходимо будет уплатить до 28 января 2024 года, но если внести платеж до 30 ноября, сумму налога можно будет уменьшить вдвое, до пяти процентов — оформят такую «скидку» как налоговый вычет.

Как поясняли ранее в Минфине, налог на сверхприбыль не затронет компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, а также плательщиков единого сельхозналога. Также его могут не платить экспортеры нефти, газа и угля — для них предусмотрены налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и демпфер на моторное топливо.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (2,3 процента ВВП). По словам главы Минфина Антона Силуанова, жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет не стоит, так как эти средства пойдут на строительство инфраструктуры, дороги, строительство, здравоохранение и зарплату бюджетникам. В свою очередь это создаст больше возможностей для расширения бизнеса, и уплаченные деньги «по сути дела, вернутся предпринимателям», объяснил он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что идея налога на сверхприбыль принадлежит не правительству, а самому бизнесу. По его словам, представители крупных компаний осознают, что получали «колоссальные сверхдоходы», и для них проще заплатить один раз, чем ждать повышения налогов.

По различным оценкам, единоразовый сбор со сверхприбыли будут должны заплатить примерно 10 тысяч организаций. Его итоговая сумма составит порядка 300 миллиардов рублей,