Госдума одобрила введение налога на сверхприбыль компаний

Госдума одобрила в первом чтении введение налога на сверхприбыль компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России налога на сверхприбыль компаний, сообщает ТАСС. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Согласно одобренному законопроекту, ставка разовой выплаты для организаций, получивших в 2021 и 2022 годах среднюю прибыль выше миллиарда рублей, составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Ожидается, что благодаря введению нового налога в бюджет дополнительно поступит около 300 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс». Как рассказал на заседании Госдумы замминистра Минфина Алексей Сазанов, 20 процентов плательщиков придется на добычу твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также войдут металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов).

Так называемый windfall tax необходимо будет уплатить до 28 января 2024 года, но если внести платеж до 30 ноября, сумму налога можно будет уменьшить вдвое, до пяти процентов — оформят такую «скидку» как налоговый вычет.

Ранее председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик рассказал, что бизнес изначально поддержал идею разового сбора со сверхприбылей как альтернативу повышению налогов. По его словам, предполагалось, что налог заплатят 20 крупнейших плательщиков, но теперь речь идет уже о тысяче компаний, а под выплаты попадут в том числе имеющие оборот от 2 до 200 миллиардов рублей.