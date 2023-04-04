Путин признал долгосрочность западных санкций

Президент Путин на встрече с рабочими заявил, что западные санкции — это надолго

Санкции западных стран против России, введенные в 2022 году, сохранятся надолго, поэтому страна должна сосредоточиться на суверенном развитии. Об этом на заседании президиума Госсовета президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Он признал, что многие отрасли в короткий срок оказались в эпицентре санкционной блокады, потому что Запад пошел на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Из-за этого потребовались не только первоочередные меры замещения импортных технологий и продуктов, но и средне- и долгосрочные преобразования для развития суверенитета.

По словам Путина, Россия сконцентрировала ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации. Также началось активное вложение средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрение новых механизмов льготного и проектного финансирования. Все это, уверен президент, позволило выйти на новый цикл роста экономики.

Ранее Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан ключевой задачей и пообещал, что в этом году реальные располагаемые доходы вырастут на 2-3 процента. В то же время он признал, что «цены растут, а зарплаты не очень».