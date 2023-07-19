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07:00, 19 июля 2023Мир

В России заявили о нежелании немецких компаний покидать российский рынок

Посол России в ФРГ Нечаев заявили о нежелании немецких компаний покидать российский рынок

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ряд немецких компаний отказываются покидать российский рынок, несмотря на санкции. О нежелании ряда немецких предприятий подчиняться давлению властей ФРГ заявил посол России Сергей Нечаев в интервью «Ленте.ру».

Дипломат подчеркнул, что Москва выступает за прагматизм, равноправное и взаимовыгодное партнерство и поэтому оставляет открытыми двери для тех компаний, которые придерживаются таких же подходов.

«В отношении "беглецов" действует принцип: свято место пусто не бывает. Только вот вернуться на наш рынок будет гораздо сложнее, чем уйти», — предупредил Нечаев.

Ранее стало известно, что иностранные компании, которые решили остаться в России, рекордно увеличили продажи в 2022 году. В частности, производитель печенья Oreo и шоколада Alpen Gold компания Mondelez увеличила продажи до 92 миллиардов рублей (плюс 38 процентов), а изготовитель шоколада Cadbury увеличил доход более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Прибыль Mars также выросла на 58 процентов, а у PepsiCo — на 300 процентов.

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    Валентина Шварцман
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