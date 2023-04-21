Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:51, 21 апреля 2023Экономика

В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций

Песков: санкции против РФ могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Москва исходит из того, что антироссийские санкции могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что в любом случае уже принятые Западом антироссийские санкции и возможные новые дополнительные меры, о введении которых размышляют в Брюсселе и Вашингтоне, будут бить по мировой экономике. «Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — пояснил Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России
Названа доля желающих сменить профессию россиян
В Кремле прокомментировали сообщения о раздачах повесток в вузах
Создан быстрый тест на корь
Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения
Москвичи резко заинтересовались новостройками для богатых
В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций
В Кремле заявили о развитии России с учетом исходящей от санкций опасности
В сети восхитились внешностью Ким Кардашьян без макияжа
Бывший дворецкий опроверг байку о Карле III и яйцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.