В Кремле допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций

Песков: санкции против РФ могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису

Москва исходит из того, что антироссийские санкции могут бить по мировой экономике и привести к всемирному кризису. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля заявил, что в любом случае уже принятые Западом антироссийские санкции и возможные новые дополнительные меры, о введении которых размышляют в Брюсселе и Вашингтоне, будут бить по мировой экономике. «Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — пояснил Песков.