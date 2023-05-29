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10:16, 29 мая 2023Экономика

В России заявили об отказе итальянских компаний покидать страну

Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании не планируют уходить из России

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Итальянские компании не отказываются от присутствия на российском рынке, несмотря на давление со стороны западных стран, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Его цитирует РИА Новости.

«Мы чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны — итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег, наконец, из Франции, Германии, США, других стран, которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?» — констатировал Торрембини.

По словам главы организации, итальянский бизнес присутствует в России уже более 30 лет, десятки компаний открыли в стране свои предприятия и инвестировали в российскую экономику миллиарды евро. В связи с этим для итальянских компаний становится невыгодным покидать такой «привлекательный» российский рынок.

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Президент GIM Unimpresa уже не раз сообщал о намерении итальянского бизнеса не уходить из России. В конце апреля Торрембини заявлял, что в последнее время только две фирмы продали бизнес в стране, однако подчеркнул, что оставшиеся на рынке итальянский фирмы переживают большие логистические и финансовые трудности. Кроме того, на них оказывают давление власти Италии и Евросоюза. В сентябре глава Ассоциации говорил, что в России работает около 100 итальянских компаний.

Сделка по продаже местного бизнеса иностранных компаний затянулась из-за указа президента Владимира Путина, запрещающего сделки с долями в энергетических компаниях. Однако некоторым компаниям, например, крупной государственной итальянской компании Enel удалось завершить продажу бизнеса. За ней с рынка планирует уйти один из крупнейших в мире производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli Group. Компания не может продавать оборудование в России из-за европейских санкций, которые серьезно ограничили ввоз продукции в страну, объяснил собеседник агентства.

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    Мария Грушко
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