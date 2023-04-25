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14:24, 25 апреля 2023Экономика

В России сообщили об отсутствии планов покидать страну у итальянских компаний

Ассоциация итальянских предпринимателей в России: компании не планируют уходить из страны

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Итальянские компании планируют оставаться на российском рынке и делать новые инвестиции. Об этом РБК сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Он подчеркнул, что в последнее время только две фирмы продали бизнес в России, одна из них — это крупная государственная компания Enel, а другая давно намеревалась прекратить работу в стране. «Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию», — подчеркнул Торрембини. Он добавил, что «три-четыре» компании собираются инвестировать в такие отрасли российской экономики, как строительные материалы и продукты питания.

Однако президент ассоциации добавил, что оставшиеся на российском рынке итальянский фирмы переживают большие логистические и финансовые трудности. Кроме того, на них оказывают давление власти Италии и Евросоюза. В сентябре Торрембини заявлял, что в России работает около 100 итальянских компаний.

Итальянская энергетическая компания Enel cообщила о сворачивании деятельности в России в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Там уточнили, что бизнес в РФ для Enel составляет не более одного процента от общего объема деятельности, так что потеря будет не слишком существенной.

Сделка по продаже местного бизнеса затянулась из-за указа президента Владимира Путина, запрещаюшего сделки с долями в энергетических компаниях, однако в октябре Enel удалось завершить продажу своей доли в 56,43 процента в компании «Энел Россия» ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Таким образом, Enel продала все имевшиеся у нее генерирующие мощности в России.

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Влада Горячева
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