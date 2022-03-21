Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок

Глава Enel Стараче заявил об уходе компании с российского рынка за несколько месяцев

Итальянская энергетическая компания Enel планирует покинуть российский рынок в течение нескольких месяцев в связи с ситуацией на Украине. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил генеральный директор группы Франческо Стараче, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы, к сожалению, будем вынуждены свернуть свою деятельность», — объяснил он. До этого глава крупнейшей итальянской компании указывал, что бизнес в России для Enel составляет не более одного процента от общего объема деятельности, так что потеря будет не слишком существенной.

На прошлой неделе в ходе телефонной конференции с инвесторами Стараче указал, что компания рассматривает разные варианты действий в отношении российских активов и хотела бы прийти к пониманию ситуации в течение нескольких месяцев. При этом он подчеркивал, что планы по расширению бизнеса в России точно остановлены.

Enel ведет деятельность в России через ПАО «Энел Россия», которая принадлежит головной компании на 56,43 процента. В состав российской «дочки» входят Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и ветропарк в Ростовской области. Также компания реализует проект Кольской ветровой электростанции. Проект строительства Родниковской ВЭС, который развивала «Энел Россия», был остановлен 16 марта. Вся группа Enel представлена в 32 странах.

Ранее сообщалось, что крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку новых партий российского газа у «Газпрома» в связи с действиями России на Украине.