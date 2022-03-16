Крупнейший энергоконцерн Германии отказался от российского газа

Немецкий энергоконцерн E.ON отказался от закупок у «Газпрома» из-за ситуации на Украине

Немецкая энергетическая компания E.ON, крупнейшая в стране, прекратила закупку новых партий российского газа у «Газпрома». Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил генеральный директор компании Леонхард Бирнбаум, сообщает Reuters.

По его словам, причиной отказа от закупок стали действия России на Украине. Долгосрочных контрактов на поставку напрямую от производителя у компании не было, однако небольшие объемы приобретались у торговых компаний «Газпрома».

Бирнбаум подчеркнул, что простых решений в этой ситуации не существует, но Германия не может позволить себе занять этически безупречную позицию и полностью прекратить потреблять российский газ. В этом случае пострадает ее промышленная база. В связи с этим глава E.ON приветствовал сдержанный подход правительства Германии.

«Война является болезненным свидетельством того, что Европа сталкивается с долгосрочной задачей снижения своей зависимости от российских энергоносителей», — подчеркнул Бирнбаум, добавив, что Германии следует обеспечить энергетическую безопасность в течение двух лет.

Ранее E.ON полностью поддержала введенные против России санкции и пожертвовала миллион евро в адрес организаций, которые оказывают помощь беженцам и пострадавшим.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа накопила достаточно газа для прохождения зимнего периода и может обойтись без поставок из России. Она подчеркнула, что приоритетная цель отныне — полностью исключить зависимость от российского газа и перейти к более надежным поставщикам. Позднее она признала, что процесс будет непростым и потребует усилий от каждого европейца, но завершить его необходимо.