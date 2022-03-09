Евросоюз сообщил о достаточных накопленных запасах газа

Европа накопила достаточно запасов природного газа и способна пережить зиму без поставок из России. Об этом в интервью телеканалу ARD заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Она сообщила, что Евросоюз в последние полтора месяца активно закупал сжиженный природный газ (СПГ), так что может говорить о своей энергетической независимости на ближайшее время. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, теперь регион должен полностью исключить зависимость от российского газа, чтобы перейти к другим надежным поставщикам.

Председатель ЕК также подчеркнула, что санкции против России разработаны с целью оказать максимальное влияние на Москву и нанести наименьший ущерб западной экономике.

8 марта Еврокомиссия предложила странам Евросоюза план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67 процентов до конца этого года. Причиной такого решения стала ситуация на Украине.

Ранее западные лидеры признавали, что санкции в отношении России ударят по странам, которые их ввели. В частности, президент США Джо Байден признал, что цены на бензин в стране вырастут, однако подчеркнул, что причиной стали действия президента России Владимира Путина на Украине.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил жителям европейских стран понизить температуру в квартирах, чтобы снизить энергопотребление. По его словам, на такие меры необходимо пойти, чтобы Евросоюз был на лучших позициях для борьбы с Россией.