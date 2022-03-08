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В Еврокомиссии предложили европейцам понизить температуру в своих квартирах

Замглавы ЕК Тиммерманс представил план по отказу Евросоюза от российских энергоресурсов

Фото: Globallookpress.com

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции в Брюсселе предложил европейцам понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать Евросоюз более энергоустойчивым перед лицом России. Об этом во вторник, 8 марта, пишет ТАСС.

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России», — отметил Тиммерманс, представляя план ЕК по отказу от российских энергоресурсов.

Ранее в марте 2022 года вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил в ходе пресс-конференции, что Берлин готов к остановке поставок энергоресурсов из России. По словам Хабека, власти ФРГ прорабатывали подобный сценарий с декабря 2021 года.

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Сергей Равин
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