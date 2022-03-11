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В Еврокомиссии высказались об условиях отказа от российского газа

Глава ЕК заявила, что отказ от газа из России потребует усилий каждого европейца

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) будет сложно полностью отказаться от европейского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС в Версале, передает РИА Новости.

«Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — высказалась глава ЕК об условиях отказа от российского газа. Она подчеркнула, что разумное потребление энергии гражданами стран-членов ЕС приблизит объединение к полному отказу.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. При этом она не уточнила, о каких именно новых ограничениях идет речь.

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Виктория Кондратьева
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