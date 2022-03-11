В Еврокомиссии высказались об условиях отказа от российского газа

Глава ЕК заявила, что отказ от газа из России потребует усилий каждого европейца

Европейскому союзу (ЕС) будет сложно полностью отказаться от европейского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС в Версале, передает РИА Новости.

«Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — высказалась глава ЕК об условиях отказа от российского газа. Она подчеркнула, что разумное потребление энергии гражданами стран-членов ЕС приблизит объединение к полному отказу.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. При этом она не уточнила, о каких именно новых ограничениях идет речь.