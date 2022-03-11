В Евросоюзе рассказали о подготовке нового пакета санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о подготовке пакета санкций против России для ее изоляции

Страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

Она рассказала, что новые антироссийские меры еще сильнее изолируют Москву от мировой экономической системы, но не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Кроме того, к середине мая ЕК собирается разработать план, по которому ЕС будет снижать зависимость от российских газа, нефти и угля. Полностью избавиться от этой зависимости хотят к 2027 году, пишет Reuters.

Ранее фон дер Ляйен признала, что Европа также столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России. «Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии», — заявила председатель ЕК, комментируя военную операцию России на Украине.