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«Лукойлу» и «Газпромбанк-Фрезии» разрешили купить долю Enel

«Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия» дали разрешение купить акции «Энел Россия»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

«Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия» дали разрешение купить акции генерирующей компании «Энел Россия». Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на распоряжение президента, опубликованное в пятницу на портале правовой информации.

Таким образом, «Лукойл» сможет купить 9 525 652 231 обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Энел Россия», принадлежащую акционерному обществу Enel. Кроме того, «ААА Управление капиталом», которое действует в качестве доверительного управляющего фонда «Газпромбанк-Фрезия», одобрена сделка по покупке 10,43 миллиарда акций.

В начале августа стало известно, что из-за указа президента Enel «застряла» в России. Согласно документу, до конца 2022 года запрещены сделки с долями в компаниях из списка стратегических предприятий и компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Таким образом, пока западные инвесторы не смогут выходить из российского энергетического бизнеса без специального разрешения российского лидера.

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Платон Щукин
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