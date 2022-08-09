Итальянский энергогигант «застрял» в России из-за указа Путина

«Ъ»: продажа итальянской Enel российских активов оказалась заморожена

Итальянская энергетическая компания Enel, пытающаяся продать российские активы, «застряла» в стране: выход иностранных акционеров из российской электроэнергетики на время заморожен, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных собеседников.

Итальянский гигант уже объявлял о продаже 56-процентной доли в «Энел Россия», владеющей несколькими электростанциями, «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», однако сейчас она невозможна. Причиной стал указ президента Владимира Путина, который до конца года запрещает сделки с долями в компаниях из списка стратегических предприятий и компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию.

В похожей ситуации оказалась сделка по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум». Источники издания утверждают, что решение было принято властями России еще в прошлом месяце, а Fortum к тому моменту уже завершила прием заявок от потенциальных покупателей — включая Газпромбанк. При этом у «Фортум» сложности с финансами, а также есть проблемы с обслуживанием парогазовых установок в условиях санкций и неопределенность со строительством ВИЭ-генерации.

Если западные компании будут вынуждены оставаться в России, то им в нынешних условиях придется сконцентрироваться на поисках путей обслуживания западного оборудования в условиях серьезных ограничений, указывают собеседники «Коммерсанта».

Указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и международных организаций Путин подписал 5 августа. Помимо запретов, касающихся стратегических и энергетических предприятий, есть и ограничения для банков из перечня, который предстоит подготовить правительству.