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Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за «недружественных стран»

Президент Путин подписал указ о спецмерах в энергетике из-за «недружественных стран»

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий «недружественных» стран и международных организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, как уточняется, ориентирован на защиту национальных интересов государства. В нем, в частности, вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны недружественных стран. Запрещаются также сделки с акциями организаций, которые таковым предприятиям принадлежат.

Вводится и запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1»: нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту.

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Платон Щукин
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