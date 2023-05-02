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14:59, 2 мая 2023Экономика

Крупный производитель металлургического оборудования уйдет из России

РИА Новости: итальянский производитель оборудования Danieli Group уйдет из России

Фото: Danieli & C. S.p.A.

Один из крупнейших в мире производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli Group решил уйти из России. Об этом сообщает представитель руководства группы в разговоре с РИА Новости.

Итальянская компания не может продавать оборудование в России из-за европейских санкций, которые серьезно ограничили ввоз продукции в страну, объяснил собеседник агентства. Техника компании перевозится на большегрузных автомобилях и судах, после чего собирается на месте. С аналогичными проблемами также столкнулась дочерняя компания в России Danieli Volgа, добавил представитель группы.

В настоящее время Danieli Group изучает способы ухода с рынка и ищет покупателя на российские активы. Организация рассчитывает найти нового владельца к концу 2023 года.

Ранее президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что оставшиеся на российском рынке итальянские компании переживают большие логистические и финансовые трудности. Несмотря на это они планируют оставаться на российском рынке и делать новые инвестиции, убежден он.

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Мария Грушко
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