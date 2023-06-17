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13:46, 17 июня 2023Экономика

В России оценили долю оставшихся в стране иностранных компаний

Советник президента Кобяков: в России осталась половина компаний из недружественных стран

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После начала боевых действий на Украине некоторые компании из «недружественных» стран продолжили деятельность в России, несмотря на потенциальные санкции. Долю сохранивших присутствие на рынке компаний назвал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков. Его цитирует ТАСС.

«Мы подсчитали, что примерно половина иностранных компаний из недружественных стран решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность», — сказал он.

Покидать страну, в частности, отказываются компании из Италии, об этом неоднократно говорил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. В сентябре он сообщал, что в России работает около 100 итальянских компаний.

В настоящее время с рынка ушла крупная государственная итальянская компания Enel, которой удалось завершить продажу бизнеса, несмотря на действующие ограничения в стране. За ней из России планирует уйти один из крупнейших в мире производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli Group. Компания не может продавать оборудование в России из-за европейских санкций, которые серьезно ограничили ввоз продукции в страну.

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    Мария Грушко
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