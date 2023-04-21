Влияние полного запрета экспорта в Россию на мировую экономику оценили

Экономист Григорьев: мировой кризис усугубится из-за полного запрета экспорта в Россию

Финансовый кризис усугубится, если страны Запада введут полный запрет любой на экспорт в Россию, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние таких антироссийских мер на состояние экономики всех государств мира.

«Кризис уже идет, просто он станет еще более глубоким и острым, если это произойдет. Подобные меры, скорее всего, приведут к существенному росту цен на ряд товаров, к ценовой диспропорции. От этого будет зависеть экономика стран Запада, потому что Россия является очень крупной экономикой. Мы являемся крупным потребителем значительной части товаров и бытового, и промышленного значения, которые производятся в мире, в том числе в странах Запада», — объяснил он.

Кризис будет еще острее и еще глубже, он бумерангом будет возвращаться и к экономикам Запада тоже. Последствия для экономики будут очень тяжкими Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о последствиях запрета экспорта в Россию, заявил, что ограничения усугубят экономическую ситуацию в мире вплоть до мирового кризиса.

При этом он отметил, что Россия адаптируется и развивается с учетом санкций со стороны недружественных стран, а также ищет перспективы развития. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как Россия.

Полный запрет экспорта в Россию

Ранее источники агентства Kyodo в японском правительстве подтвердили, что возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждается и изучается на уровне представителей-стран «Большой семерки» (G7).

О планах G7 радикально сократить торговлю с Россией 20 апреля сообщило агентство Bloomberg. Теперь США и другие союзники Украины намерены согласовать список не запрещенных, а разрешенных позиций. Собеседник издания указал, что, скорее всего, даже в случае принятия такого решения санкционная политика по отношению к сельскохозяйственной продукции и лекарствам не изменится.

При этом Bloomberg пишет, что при согласовании таких мер могут возникнуть трудности внутри Евросоюза. Для введения ограничений необходимо согласие всех 27 стран объединения, а некоторые из них до сих пор сохраняют связи с Москвой. Также этим могут быть недовольны европейские компании, которые продолжают торговать с Россией, соблюдая текущие санкции.