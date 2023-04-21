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06:53, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

Источники в Японии подтвердили обсуждение G7 полного запрета экспорта в Россию

Kyodo: источники в Токио подтвердили изучение G7 «почти полного» запрета экспорта в Россию

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждается и изучается на уровне представителей-стран «Большой семерки». Информацию в пятницу агентству Kyodo подтвердили источники в японском правительстве.

Однако министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура во время пресс-конференции отказался от комментариев по этому вопросу. Он лишь отметил, что данная тема «касается дипломатических переговоров».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители стран G7 обсуждают возможность практически полного запрета экспорта в Россию в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита в Хиросиме. Однако предполагалось, что могут быть сделаны несколько исключений. Речь идет о медикаментах, сельскохозяйственной продукции и продовольствии.

20 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя данную ситуацию, заявил, что возможный запрет экспорта должен только простимулировать Россию развивать собственное производство, технологии, а также налаживать торговые отношения с дружественными государствами.

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Марина Совина
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